23 Nisan'da limanlardan da İstiklal Marşı okunacak - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 31 gemi ile saat 21.00'de limanlardan İstiklal Marşı okunacağını duyurdu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 31 gemimiz, 23 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde saat 21.00'de yerleşim yerlerinden duyulacak şekilde İstiklal Marşı okunacak" denildi.