Son Dakika Haberleri: 23 Nisan'da Oturduğu Koltuğa 32 Yıl Sonra Başkan Olarak Oturdu

23 Nisan'da Oturduğu Koltuğa 32 Yıl Sonra Başkan Olarak Oturdu

47 dakika önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanı seçilen Celal Alper İbaş, 32 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsili olarak oturduğu koltuğa başkan sıfatıyla oturmanın mutluluğunu yaşadı.

23 Nisan'da Oturduğu Koltuğa 32 Yıl Sonra Başkan Olarak Oturdu, System.String[]
Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanı seçilen Celal Alper İbaş, 32 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsili olarak oturduğu koltuğa başkan sıfatıyla oturmanın mutluluğunu yaşadı.

CHP'den Avanos Belediye Başkan adayı olan İbaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazandı.

İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan İbaş, belediyeye geçerek görevi İsmet İnce'den teslim aldı.

Devir teslim töreninde, annesinin kendisine hediye hediye ettiği, 1987 yılında çekilmiş fotoğrafı katılımcılara gösteren İbaş, çocukluğunda temsili olarak oturduğu koltukta, ilçe halkına hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

İbaş, 32 yıl önce Kızılırmak İlkokulu'nda öğrenciyken dönemin belediye başkanı Anavatan Parti'li Ali Rıza Karataş'ın koltuğuna temsili başkan olarak oturduğunu aktararak, "O zaman 10 yaşındaydım. 32 yıl sonra bu koltuğa tekrar gerçek başkan olarak oturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Benden önceki bütün belediye başkanlarına Avanos'a yaptıkları hizmetler için teşekkür ederim. Bugün devraldığımız hizmet bayrağını ekibimle birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Parti rozetimi çıkardım. Herkese eşit davranacağız. Benden önceki belediye başkanımızın yarım kalan bütün projelerini tamamlayacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:09 Kaynak: AA

Celal Alper İbaş, Nevşehir, Avanos, 23 Nisan, Politika
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