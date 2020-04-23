23 Nisan doğumlu çocuğa sürpriz kutlama - Son Dakika

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 23 Nisan doğumlu çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde tüm etkinlikler yasaklanırken, tedbirler de en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Çakırbey Mahallesi'nde yaşayan ve 23 Nisan doğumlu olan 2. sınıf öğrencisi Yücel Doğan'a Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatlarıyla sosyal mesafe kurallarına uyalarak doğum günü sürprizi yapıldı.



Aile bireyleri, çocukların sevinçlerine ortak olan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'a teşekkürlerini sunarak, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.



Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da, Türk milletinin evlatlarına verdiği önemi bir nebzede olsa yansıtmak istediklerini belirterek, "Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde geçirmek zorunda kalan 23 Nisan doğumlu kıymetli yavrumuzun doğum gününü kutlayarak sevincini paylaşmak istedik" dedi. - VAN