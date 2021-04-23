IĞDIR VALİ ÖĞRETMENLERİ UYARDI, DOĞUM GÜNÜ OLAN 28 ÖĞRENCİNİN EVİNE PASTA GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kısıtlama nedeniyle evde kalan ve bugün doğum günü olan öğrencilere Iğdır Valisi ve Belediye Başkan vekilinin isteği ile öğretmenleri tarafından pasta götürüldü. Kapıyı açıp karşılarında öğretmen ve doğum günü pastasını gören öğrenciler duygulandı.

Doğum günleri 23 Nisan'a denk gelen ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 28 öğrenci, unutamayacakları bir doğum günü yaşadı. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in isteği üzerine öğretmenler, doğum günü olan öğrencilerini evlerinde ziyaret etti. Zabıta memurları da öğretmenlere eşlik etti. Öğretmenler, öğrencilerine pastaları kapıdan teslim edip, Vali Sarıibrahim'in tebrik mesajını iletti. Açılan kapının ardında öğretmenini ve pastayı gören öğrenciler, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'e teşekker etti.