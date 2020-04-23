23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi - Son Dakika

Ağrı Valiliği "Vefa Sosyal Destek Grubu ", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 100 çocuğun doğum günü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan'da dünyaya gelen 100 öğrencinin belirlenmesinin ardından öğretmenlerinde içerisinde bulunduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri çalışma yaptı.

Yaş pasta alarak evlere giden ekipler, aralarında engelli ve ikizlerinde bulunduğu öğrenciler için pasta kesti, doğum günlerini kutladı.

Doğubayazıt ilçesinde de öksüz ve yetim ailelerini ziyaret eden Kaymakamlık çalışanları, 12 yaşındaki Aslı Ege'ye sürpriz yaparak hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.