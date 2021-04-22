23 Nisan 'E-Çocuk Şenliği'nde kutlanacak - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Ege Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceği 'E-Çocuk Şenliği' ile kutlanacak. Şenlikte çocuklar hem eğlenecek, hem de öğrenecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'E-Çocuk Şenliği' düzenlenecek. Kovid-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında yapılacak atölye çalışmalarıyla çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek.

BİRÇOK ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILACAK

Açılış konuşmalarını İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın yapacağı, 23 Nisan 2021 Cuma günü 11.30 da başlayacak şenlik kapsamında; Origami, Mutfakta Bilim, Astronomi, Sanal Müze, Dijital İçerik Geliştirme, Kumaş Kolajı, Müziği Görebilir miyiz? ve Gölgelerin Gücü Adına gibi atölye çalışmaları yapılacak.

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) ile ARTER programı ortaklığında gerçekleşecek olan etkinlik için detaylı bilgi, kayıt ve atölyeler için gerekli olan malzeme listesinin, İAÜ Çocuk Üniversitesi web sayfasında (iaucocukuniversitesi.aydin.edu.tr) yer aldığı bildirildi.