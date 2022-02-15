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'23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşecek - Son Dakika

'23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşecek

15.02.2022 22:33
'23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenecek olan "23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var" etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenecek olan "23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var" etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına yönelik olarak 11 - 13 yaş grubu çocukların katılım sağlayacağı, '23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılış maçı, 16 Şubat Çarşamba günü saat 12.00'de, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Örnek Sahada gerçekleşecek. Turnuvanın final maçının TBMM'nde olması planlanırken Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine gerekli başvuru evraklarını teslim eden tüm takımlar, turnuvaya katılmaya hak kazanacak. TBMM ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenecek turnuvada, 7 asil ve 4 yedek sporcudan oluşan takımlar, 20'şer dakika ve 2 devreli olmak üzere halı sahalarda veya sentetik çimlerde maçlarını gerçekleştirecek. Birinci olan takım oyuncularına tablet, ikinci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, üçüncü takım oyuncularına drone hediye edilecek.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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23 Nisan, Futbol, Ankara, TBMM, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: '23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşecek - Son Dakika
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