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SPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı - Son Dakika

SPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı

16.02.2022 15:35

SPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladıANKARA, (DHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşti.

SPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı

ANKARA, (DHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılış maçı Ankara'da gerçekleşti.

Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' müsabakaları, bugün Ankara ile birlikte tüm Türkiye'de başladı. 23 Nisan turnuvasına tüm Türkiye'den çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle başvuru süresinin uzatılmasını isteyen çocukların talebi doğrultusunda iki gün daha ek süre verildi. Tüm Türkiye'den 15 bin 895 çocuğun başvurduğu müsabakalar, 156 kız, bin 289 erkek takımı olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü proje dahilinde 11-13 yaş grubu çocukların katılım sağladığı futbol turnuvasında maçlar, 81 ilde aynı anda yapılacak. Maçlar, 7 asil ve 4 yedek sporcudan oluşan takımların 20'şer dakika ve 2 devreli halı sahada karşılaşması şeklinde gerçekleştirilecek. Final karşılaşmasının da TBMM'de yapılması planlanıyor. TBMM tarafından 1'inci olan takım oyuncularına tablet, 2'nci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, 3'üncü takım oyuncularına drone hediye edilecek.

Ankara Altındağ Örnek Sahası'nda başlayan etkinlikte ilk müsabaka, Ziraat Mühendisleri Ortaokulu Kız Takımı ile Ankara Metropol Spor Kız Takımı arasında oynandı. Erkeklerde ise Ankara Gençlik Hizmetleri Kulübü - Oran Tek Yıldız Ortaokulu mücadele etti.

SPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı
SPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı
SPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı
SPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı
SPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı
SPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı

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23 Nisan, gençlik, Futbol, TBMM, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' başladı - Son Dakika


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