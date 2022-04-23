23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar - Son Dakika
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23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar

23.04.2022 12:22
23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar

VAN'ın Özalp ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, 430 öğrenci ve 26 öğretmen, mahalleleri gezerek hazırladıkları etkinliklere vatandaşları davet etti.

VAN'ın Özalp ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, 430 öğrenci ve 26 öğretmen, mahalleleri gezerek hazırladıkları etkinliklere vatandaşları davet etti. Yürüyüş geleneğini yeniden yaşatan öğrenci ve öğretmenler, okul bahçesine dönerek hazırladıkları etkinlikleri gerçekleştirdi.

Oymaklı Mahallesi'ndeki Oymaklı İlköğretim ve Ortaokulu'nun 430 öğrencisi ve 26 öğretmeni, 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı'nın asırlık yürüyüş geleneğini tekrar yaşattı. Öğrenci ve öğretmenler okul önünde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve marşlarla başlattıkları yürüyüş ile mahalle genelini gezerek etkinlere vatandaşları davet etti. Tekrar okula dönen öğrenciler, hazırladıkları tiyatro, şiir, halk oyunları ve piyesleri sergiledi.Okul Müdürü Ferhat İnan, eskiden köy okullarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleneksel olarak köy yürüyüşü yapıldığını, bugün de bu geleneğin hatırlandığını söyledi. Mahallede yürüyüp vatandaşların kapılara ve pencerelere çıkarak kendilerini alkışladığını belirten İnan, "2 yıldır pandemi nedeniyle okulumuzda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve buna benzer bayramları kutlayamadık. Uzun bir süre sonra yapmış olduğumuz bu programda öğrencilerimizin coşkusu daha da arttı. Yaklaşık olarak 3 haftadır öğretmenlerim ve öğrencilerim yoğun bir şekilde hazırlandılar. Öğrencilerim bu coşkuyu yaşarken velilerinde onların yanlarında olmasını istediler. Bizde tüm okul olarak 430 öğrenci ve 26 öğretmenle köyün genelini önde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve marşlarla gezdik. Marşlar eşliğinde köyü gezerken hem velilerimizi davet ettik hem de eskiden geleneksel olan ancak günümüzde unutulmuş bu yürüyüş geleneğini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk posteri ve şanlı Türk bayrağımızın arkasında yürüyerek hatırlattık. Etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve katılım sağlayan velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar
23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar
23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar
23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar
23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar
23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar
23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar
23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar
23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar
23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar
23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar
23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar
23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar
23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar
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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Özalp, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 23 Nisan geleneğini yeniden yaşattılar - Son Dakika


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