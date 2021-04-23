23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği - Son Dakika

23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği

23.04.2021 10:11
23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 23 Nisan'da makam koltuğuna yetim kardeşler Arda ve Ayşegül oturdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 23 Nisan'da makam koltuğuna yetim kardeşler Arda ve Ayşegül oturdu. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'la tanışmak isteyen kardeşler hem makam koltuğunu devraldı, hem de tarihi binada onlara özel iftar yemeğinde Başkan Yavaş'la buluştu.

Öksüz ve yetimlere yönelik her yıl farklı projelere imza atan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Ramazan ayı öncesi yazdığı mektupla çocuklardan hayallerini bir mektupla geri bildirmelerini istedi. Arda ve Ayşegül Coşgun kardeşlerin talebi ise Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'la tanışmak oldu.

Arda ve Ayşegül kardeşlerin mektubunu okuyan Başkan Yavaş, "İnsanımız ne kadar gani gönüllü. Belediye başkanı onlara mektup yazmış bir isteğiniz var mı demiş. Hayaliniz var mı? Onu gerçekleştirmek için size ne yapabiliriz diye sormuş. Onlar da sadece bizimle bir yemek yer misiniz? Sizinle tanışmak istiyoruz demiş. İnsanımızın güzelliği burada. Ne kadar kanaatkar, ne kadar iyi huylu. Allah bahtlarını açık eylesin. Biz de onlara eğitim hayatları boyunca destek olmaya çalışacağız" dedi.

Başkan Yavaş da çocukların bu isteği karşısında hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlamak hem de tanışma talebini yerine getirmek adına tarihi Kışla Müze Hanı onlara tahsis ederek ailece iftar yemeği hazırlattı. Günün belediye başkanlığı koltuğu da Arda ve Ayşegül kardeşlere devredildi. Makam aracıyla evlerinden alınan küçük başkanlar, Başkan Yavaş'la iftar yemeğini yedikten sonra makam koltuğunu devraldı.

Makam koltuğuna oturan Arda Coşgun'un 'başkanım var mı bir emriniz' sorusuna cevabı ise, "Hiçbir isteğim yok. Güzel bir gün geçirdik. Bizi düşünmeniz ve davet etmeniz yeter" oldu.

Arda Coşgun ayrıca, "Başkan nasıl olunuyormuş, işte onu merak ettiğim için yazdım başkanıma. İyi oluyormuş. Hoşuma gitti" dedi.

Günün anısına küçük başkanlar anı defterini de imzalamayı ihmal etmediler. "Çok güzel bir gündü. Her şey mükemmeldi. Çok teşekkür ederiz, bizi davet ettiğiniz için" yazdılar.

8. sınıf öğrencisi Ayşegül Coşgun ise, "Başkanım mektup yazdı bize. Onunla görüşmek istedik. Neler yaptığını merak ettik. Çok güzeldi bizi düşünmesi yeter yani. Bugün hem bayramdı. Hem bizi gördü, hem bizimle tanıştığı için çok mutlu olduk. Hem bayramımızı falan kutladı. Çok güzel bir duygu" dedi.

"Geleceğimizin emin ellerde olduğunu bir kez daha gördük"

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da, "Bugün de mektup yazdığımız çocuklarımızdan iki tanesi ile bir aile ama iki çocukla birlikteyiz. 23 Nisan'ı aslında burada sizinle tanışmak istiyorum, birlikte olmak istiyorum deyince biz de bunun karşılığı olarak tarihi Kışla Müze Han'da bir iftar vererek birlikte olduk. İftar yemeğini birlikte yemiş olduk. İnanın çok mutlu olduk. Hem Arda'yı tanımaktan hem Ayşegül'ü tanımaktan, hem de ailesini tanımaktan. Müthiş keyif aldık. O da bugün 23 Nisan dolayısı ile koltuğu da ona teslim ettik. Onun keyfini, dönerken falan orada rahat oluşu geleceğimizin aslında ne kadar emin ellerde olduğunu göstermekti. Hem 23 Nisan'ımız kutlu olsun, hem bir yetimin başını okşamak en güzel işlerden birisi, insana en büyük mutluluktan birisi. O mutluluğu da bugün bizler yaşamış olduk. Rabbim ülkemize dirlik düzenlik birlik versin. Geleceğimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. - BALIKESİR

23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği
23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği
23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği
23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği
23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği
23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği
23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği
23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği
23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği
23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği
23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği
23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği
23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 23 Nisan hediyesi tarihi binada iftar yemeği - Son Dakika


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