23 Nisan'ı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutladı - Son Dakika
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23 Nisan'ı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutladı

23.04.2022 23:38

23 Nisan'ı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutladı Eskişehir'deki keman sanatçısı Şemsi Yılmaz, Atatürk'ün sevdiği şarkıları çalarak tarihi Odunpazarı bölgesinde 23 Nisan coşkusunu yaşattı.

23 Nisan'ı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'deki keman sanatçısı Şemsi Yılmaz, Atatürk'ün sevdiği şarkıları çalarak tarihi Odunpazarı bölgesinde 23 Nisan coşkusunu yaşattı.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Yaklaşık 50 yıl önce Trakya'dan Eskişehir'e gelen 70 yaşındaki Şemsi Yılmaz, tarihi Odunpazarı bölgesinde kemanıyla birlikte 23 Nisan'a özel olarak Atatürk'ün sevdiği şarkılarla vatandaşlara müzik ziyafeti verdi.

"Onlar mutlu olduğu zaman biz de mutluyuz"

İcra ettiği sanatı ile hem Atatürk'ün anıp hem de 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kutlamalardan sonra çocuklarıyla birlikte dolaşmaya çıkan ebeveynlerden tam not alan Yılmaz, şehir dışından gelen misafirlerinde dikkatini çekti. Böyle günlerde milli duyguların yüksek olması gerektiğini belirten Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonları müzelere yakın olduğu için yerli turistlerimiz bu bölgeye geliyor, onların iyi bir hafta sonu geçirebilmeleri için keman eşliğinde müzik ziyafeti veriyorum. Odunpazarı bölgesi tarihi olduğu için gelen turistlere Eskişehir'i tanıtmak buradayım. Yani Eskişehir'in güzelliklerinden birisi de ben olmak istedim. Onun için kemanla turistlerimize bu bölgede hitap ediyorum. Atatürk'ün sevdiği şarkıların içimizde bambaşka bir yeri vardır. Onları çaldığım zaman tüylerim diken diken olur. Yaptığım müzik ile hem Atamızı anmış oluyoruz hem de 23 Nisan coşkusuyla çocuklarımıza armağan etmiş oluyoruz. Atamızın sevdiği şarkılardan, Bülbülüm Altın Kafeste'yi çok seviyorum. Kırmızı Gülün Alı Var, bir de Vardar Ovası var, bunları çalıyorum. Onlar fotoğraf ve video çekmek için yarışıyorlar. Bana karşı kimsenin art niyetli tepkisi olmadı. Sevgi dolu yaklaşıyorlar, ben de onlara coşkuyla çalıyorum. 23 Nisan, Atamızın çocuklarımıza armağanıdır. Onlar mutlu olduğu zaman biz de mutluyuz. Tekrardan bayramınız kutlu olsun"

23 Nisan'ı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutladı
23 Nisan'ı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutladı
23 Nisan'ı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutladı
23 Nisan'ı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutladı

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Mustafa Kemal Atatürk, Odunpazarı, Eskişehir, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 23 Nisan'ı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutladı - Son Dakika


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