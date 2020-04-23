"23 Nisan"ı çatı ve balkonda zeybek oynayarak kutladılar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl 23 Nisan kutlamalarına katılamayan İzmirliler, bayram coşkusunu müzik grubu Narkoz eşliğinde balkonda ve çatıda zeybek oynayarak yaşadı.

Buca ilçesinde sahne alan beş müzisyenden oluşan grup, "evde kal" çağrısına uyarak ikametlerinden çıkmayan vatandaşlara moral amacıyla başlattığı çatı konserlerine devam ediyor.

Narkoz bu kez sevilen şarkılarını Kovid-19 nedeniyle 23 Nisan kutlamalarına katılamayacak olan komşuları ve çocuklar için seslendirdi.

Apartmana Türk bayrağı ve "evde kal" yazılı pankart asan grup balkonda performans sergilerken, komşulardan 2 kişi de çatıda zeybek oynadı. Apartmanlarına Türk bayrağı asan komşular da balkonlarında zeybeğe eşlik etti.

Komşuların istekleri de yerine getirilirken, evde kalan çocuklar da 23 Nisan nedeniyle ellerindeki Türk bayrağını büyük bir sevinçle salladı.

Müzisyenlerden Metin Faruk Us, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her hafta düzenli olarak balkondan evde kalan komşularına konser vermeye devam ettiklerini söyledi.

Bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için balkona çıktıklarını ifade eden Us, "100. yılımızda hepimiz coşku içindeyiz. Bu önemli günde komşularımızı ve onların çocuklarını mutlu etmek istedik. Mahalle sakinleri de zeybeğe eşlik etti. Hatta 2 komşumuz çatıda zeybek oynadı, çok hoşumuza gitti." diye konuştu.

Balkonların Türk bayraklarıyla süslendiğini dile getiren Us, akşam 21.00'de de hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyacaklarını vurguladı.

Mahalle sakinlerinden Safiye Batur ise bu zor süreçte akşamları müzikle neşe bulduklarını ifade etti.

Bu yıl 23 Nisan kutlamalarına katılamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Batur, "İnşallah gelecek yıl bunun keyfini çıkarırız. 23 Nisan'a özel zeybek oyunumuz çok iyi oldu. Herkes balkonundan müziğe eşlik etti. Akşam da İstiklal Marşı'nı okuyacağız." dedi.