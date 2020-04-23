23 Nisan'ı evlerinde kutladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 23 Nisan'ı evlerinde kutladılar - Son Dakika

23 Nisan'ı evlerinde kutladılar

6 saat önce

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde görev yapan 3 öğretmen, uzaktan eğitim sistemi ile sınıfındaki öğrencilerle buluşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23 Nisan'ı evlerinde kutladılar, System.String[]

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde görev yapan 3 öğretmen, uzaktan eğitim sistemi ile sınıfındaki öğrencilerle buluşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Sakarya'daki Atatürk İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmenleri Esra Berber, Canan Ay ve Merve Toprak, uzaktan eğitim sistemi ile çocuklarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerden kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için hazırladıkları koreografiyi 'Ben Türk Çocuğuyum' adlı şiir ile birlikte sahneleyen çocuklar ve öğretmenler, kaydettikleri bu görüntüyü paylaştı.

Konuyla ilgili olarak konuşan Esra Berber, Canan Ay ve Merve Toprak, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklarımıza 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik. 23 Nisan'ın 100'üncü yıl şerefine yazılmış olan 'Ben Türk Çocuğuyum' marşını çocuklarla seslendirdik. Okulumuzun ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.


23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:15 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı 93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var 9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra duygulandırdı TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı: 23 Nisan 1920'de açılan meclis neden kuruldu, Milli Mücadele'deki rolü neydi? Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi         
16:48
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı         
16:34
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek         
16:16
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak         
16:11
WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte         
16:07
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü         
16:03
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:02
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti         
15:56
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı         
15:45
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti         
15:40
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu         
15:38
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı         
15:25
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı         
15:20
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı         
15:16
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim         
15:16
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın         
15:15
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı         
15:13
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip         
15:06
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler         
15:04
Sağlıkla oruç tutabilmek için bilmeniz gereken 8 altın kural Sağlıkla oruç tutabilmek için bilmeniz gereken 8 altın kural         
15:01
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti         
14:56
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım         
14:54
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı         
14:38
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti         
14:28
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu         
14:27
Dünyaca ünlü müze, ünlülerin heykelleri ile 'Evde kal' mesajı verdi Dünyaca ünlü müze, ünlülerin heykelleri ile 'Evde kal' mesajı verdi         
14:12
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı         
14:07
Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz         
13:54
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti         
13:54
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 16:59:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 23 Nisan'ı evlerinde kutladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]