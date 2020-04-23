23 Nisan'ı evlerinde kutladılar - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde görev yapan 3 öğretmen, uzaktan eğitim sistemi ile sınıfındaki öğrencilerle buluşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Sakarya'daki Atatürk İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmenleri Esra Berber, Canan Ay ve Merve Toprak, uzaktan eğitim sistemi ile çocuklarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerden kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için hazırladıkları koreografiyi 'Ben Türk Çocuğuyum' adlı şiir ile birlikte sahneleyen çocuklar ve öğretmenler, kaydettikleri bu görüntüyü paylaştı.

Konuyla ilgili olarak konuşan Esra Berber, Canan Ay ve Merve Toprak, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklarımıza 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik. 23 Nisan'ın 100'üncü yıl şerefine yazılmış olan 'Ben Türk Çocuğuyum' marşını çocuklarla seslendirdik. Okulumuzun ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.