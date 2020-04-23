23 Nisan'ı evlerinin balkonlarında kutladılar - Son Dakika

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yeni tip koronavirüs (K-19) salgını nedeniyle okullarına gidemeyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aileleri ile birlikte evlerinin balkonlarında kutladı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yeni tip koronavirüs (K-19) salgını nedeniyle okullarına gidemeyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aileleri ile birlikte evlerinin balkonlarında kutladı.
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23.04.2020 20:04:18. #1.13#
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