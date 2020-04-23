Son Dakika › Güncel › 23 Nisan'ı evlerinin balkonlarından kutladılar - Son Dakika
23 Nisan'ı evlerinin balkonlarından kutladılar
6 saat önce
23 Nisan'ı evlerinin balkonlarından kutladılarZONGULDAK'ta, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
23 Nisan'ı evlerinin balkonlarından kutladılar
ZONGULDAK'ta, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti. Zonguldak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında evlerinde olan vatandaşlar için saat 12.00'da belediye hoparlöründen İstiklal Marşı okunacağını duyurdu. Birçok mahallede vatandaşlar balkonlara çıkarak, şehitler için önce saygı duruşunda bulundu ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Bahçelievler Mahallesi'nde ise evlerinin balkonlarına ellerindeki Türk bayraklarıyla çıkan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. 7'den 70'e birçok kişi coşkuyla 23 Nisan'ı kutladı. Evinin balkonundan 23 Nisan'ı kutlayan Ahmet Özkan (65), "Büyük Atatürk'ümüzün çocuklarımıza emanet bıraktığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla evlerimizden kutluyoruz. Korona bizim coşkuyla kutlamamız gereken bayramı engelleyememiştir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:04 Kaynak: DHA
Son Dakika Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü