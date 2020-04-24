23 Nisan'ı halay çekerek kutlayıp, sosyal medyada canlı yayınladılar - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı el ele tutuşup halay çekerek kutladı. Sosyal mesafenin olmadığı 23 Nisan kutlaması önce sosyal medyadan canlı yayınlandı, sonra da silindi.

İlçe kırsalındaki Uzunsöğüt Mahallesi'nde çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir program düzenlendi. Programda yaklaşık 15 çocuk el ele tutuşup halay çekti. Balkona kurulan ses sisteminden yükselen müzik eşliğinde halay çeken çocukları aileleri de alkışladı. Hem 4 günlük sokağa çıkma yasağının hem de 20 yaş ve altına getirilen yasağın hiçe sayıldığı programda, halayın ardından karşılıklı oyun da oynayan çocuklara yakınları da eşlik etti.

Programda bir ara ' Jandarma gelir' uyarısı üzerine müzik sesi kesildi. Çocukların yakınları tepki göstererek ses sistemini kontrol eden kişiden 'erik dalı' türküsünü çalmasını istedi. Bunun üzerine bir kadın, "Çalın çalın bir şey olmaz. Gelsin jandarma ne diyecek" dedi. Bir başkası da "23 Nisan'ı kutluyoruz" dedi.

"KENDİ KENDİNİ İHBAR EDENİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Daha sonra eğlence kaldığı yerden devam etmeye başladı ve çocuklar müzik eşliğinde oynadı. O anlar ise mahalledeki bir kişi tarafından sosyal medyadan canlı yayınlandı. Canlı yayına birçok kişi yorum yaparken, en dikkat çekeni, "Maşallah ama kendi kendini de ihbar edeni de ilk defa görüyorum" yorumu oldu.

Kullanıcı, bir süre sonra yaklaşık 13 dakikalık görüntüyü hesabından sildi.