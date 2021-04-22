23 NİSAN İÇİN 23 ÇOCUK ANDIMIZ'I OKUDU - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Kadınlar Platformu tarafından 23 Nisan kutlamaları kapsamında, 23 çocuğun Andımız'ı okuduğu video hazırlanarak, sosyal medyadan yayınlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlayacak çocuklar için Kemer'in Kadınları Platformu tarafından video hazırlandı. 23 çocuğun 23 vurguyu okuduğu Andımız videosu sosyal medyadan da paylaşıldı.

Kemer'in Kadınları Platformu kurucularından Mihrican Honamlı, "Kemer'in kadınları olarak bu yıl da çocuklarımız ile evlerimizde olsak da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutlama kararı aldık. Bu nedenle de 23 vurgudan oluşan Andımız'ı 23 Nisan'da 23 çocuğumuz tarafından okundu. Ne Mutlu Türk'üm Diyene" dedi.