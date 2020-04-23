23 Nisan'ın 100. yılında 100. yaş günlerini kutladılar - Son Dakika

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23 Nisan'ın 100. yılında 100. yaş günlerini kutladılar
6 saat önce
23 Nisan'ın 100. yılında 100. yaş günlerini kutladılar Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ağrı Valiliğince düzenlenen etkinliklerde yaşlılar da unutulmadı.
23 Nisan'ın 100. yılında 100. yaş günlerini kutladılar
AĞRI - Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ağrı Valiliğince düzenlenen etkinliklerde yaşlılar da unutulmadı. Ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında 100. yaşlarını kutlamak için iki yaşlı vatandaşa pasta sürprizi yaptı.
Ağrı Valiliğince düzenlenen etkinlikler kapsamında Vefa Sosyal Destek Grupları 23 Nisan'da 100. yaşlarını kutlayan iki yaşlı vatandaşa doğum günü sürprizi yaptı. Ağrı Merkez Yüzüncüyıl ve Gazi Mahallesinde oturan Hani Çiftçi ve İlyas Uludağ'ın evlerine giden Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların 100. yaş günlerini kestikleri pasta ile kutladı. Kendilerine Ağrı Valisi Süleyman Elban tarafından gönderilen hediyeleri takdim etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:30 Kaynak: İHA
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