23 NİSAN KENT ÇOCUK ŞENLİKLERİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

Çocuk gelişimi okuyan üniversite öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'na özel çocuklar için şenlik organize etti. İstanbul Kent Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 23 Nisan Kent Şenliklerine katılan çocuklar, düzenlenen çeşitli parkur oyunları ve yüz boyama etkinlikleriyle bayramın tadını çıkarttı.

Etkinliği İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişim Kulübü öğrencileri ve Çocuk Gelişimi bölümü desteğiyle organize ettiklerini belirten Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Bilge Konaşoğlu 'Burada yüz boyama, balon yapımı, şişme oyuncaklar, bez-çanta boyama, müzik ve dans olmak üzere birçok etkinliğimiz var. Kostümlerine kadar her şeyi öğrencilerimiz hazırladı. Gelen çocuklar ise çok mutlu, hepsi oyunlar oynuyor, etkinliklere katılıyor. Bu sayede çocuklar bayramı kutlayarak hem mutlu oluyor hem de ilgi alanlarını geliştiriyor' açıklamasını yaptı.

'EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramı üniversite olarak çocuklarla kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 102 yıl önce bağımsızlıkla çocuklara armağan edilen bayramdır. Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Çocuklarımızın var olduğu, her zaman mutlu ve iyi olduğu yarınlar istiyoruz. Atatürk'ün de istediği gibi iyi yerlere gelmelerini istiyoruz. Tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum' açıklamasını yaptı.

'BU BAYRAM SADECE ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİL'

Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Seda Aykanat, 'Etkinliğin hazırlık aşaması gerçekten bizleri yordu. Ama yorulduğumuza değdi. Çünkü bu bayram sadece çocuklarımızın bayramı değil aynı zamanda egemenliğimizi ilan ettiğimiz bir bayram. Böyle hür ve şen bir bayramı bu şekilde üniversitemizde kutladığımız için hem gururluyuz hem de çok mutluyuz. Bugün çocuklar da çok mutlular. Çünkü bayramı bayram gibi yaşadılar. Bunu burada tattılar. Bizlere de tattırdılar. Bizler çok keyif aldık. Umarım onlara da bu bayramı yaşatabilmişizdir' dedi.

PANDEMİDE BAYRAMIMIZI KUTLAYAMIYORDUK

Etkinliğe katılan 6 yaşındaki Miray Yılmaz, 'Bugün çocuk bayramı ve burada çok güzel etkinlikler düzenlenmiş. Pandemide hiç dışarı çıkamıyor bayramımızı kutlayamıyorduk. Bugün ise arkadaşlarımızla bayramı kutlayabiliyoruz. Bu bayramı bize Atatürk armağan etti' şeklinde konuştu.