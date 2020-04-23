23 Nisan kutlamasında, telekonferansla temsili başkan oldu - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, telekonferansla bağlantı kurarak şehit yeğeni Osman Alkış'ı bir günlüğüne başkan yaptı.



Bingöl'ün Genç ilçesinde 1995 yılında şehit olan güvenlik korucusu İsmail Torak'ın yeğeni 10 yaşındaki Osman Alkış'a 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sürpriz yapıldı. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Korona virüs tedbirleri kapsamında şehit yeğeni Alkış'a 1 günlüğüne belediye başkanı koltuğunu teslim etti. Alkış, telekonferans ile başkanlık yaptığı ilçede taleplerini dile getirdi.



Temsili olarak koltuğu şehit yakınına verdiğini aktaran Başkan Dirik, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Ayrıca bu yıl korona virüs salgını nedeniyle maalesef 23 Nisan'ı çocuklarımız buruk bir şekilde evlerinde kutluyorlar. Korona virüs belasından insanlığın ve ülkemizin kurtulması için dua edelim. Ayrıca tüm vatandaşlarımızdan ricamız evlerinde kalmalarıdır. Bugün bir şehit yakınımızın çocuğuna evine telekonferansla bağlandık. Koltuğumuzu temsili olarak kendisine bıraktık. Kendisinin vermiş olduğu talimatları not ettik yerine getireceğiz" dedi.



Bir günlüğüne Belediye Başkanı olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Osman Alkış, "Bütün çocukların 23 Nisan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün belediye başkanı oldum ve çok mutluyum. Verdiğim talimatların hemen yapılmasını talep ettim. Parkların yapılmasını istiyorum. Okulumu çok özledim ve inşallah salgın hemen biter" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL