23 Nisan mesajları - Son Dakika
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23 Nisan mesajları

6 saat önce

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle üniversitelerin rektörleri, oda başkanları ve siyasi partilerin il başkanları tarafından kutlama mesajları yayımladı.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle üniversitelerin rektörleri, oda başkanları ve siyasi partilerin il başkanları tarafından kutlama mesajları yayımladı.


ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" Mesajı


"23 Nisan 1920, Türk Milletinin iradesini temsil eden Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve milletimizin egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü ile ülkenin geleceği için karar verme yetkisinin tamamen halka bırakılarak, halkın yetkisinin önemine dikkat çekmiştir. Kurtuluş mücadelesinin önemli safhası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması şüphesiz ki, Cumhuriyet için atılmış en önemli adımlardan birisi olmuştur. Tarihi boyunca demokrasinin kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 100'üncu yılında olduğu gibi her dönemde de varlığını sürdürecektir. 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanılan bugün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesinin de önemine vurgu yapmaktadır. Bu kapsamda, o günden bu yana her yıl coşku ile kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dünya Çocuklarına Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli ve en büyük hediyesidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda, bağımsızlık ve özgürlüğe bağlı bireyler olarak yetiştirmemiz gerektiğini unutmamamız gerekmektedir. Gerekli bilgi ve birikimler ile donatılan çocuklarımızın ülkemizin huzuru, refahı ve gelişmesi için yılmadan çalışarak gayret göstereceklerine de inancımız tamdır. Bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını gönülden tebrik ediyorum."


Kayseri Üniversitesi Rektöründen, TBMM'nin 100. Kuruluş Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı


Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.


Rektör Karamustafa mesajında, 23 Nisan 1920'nin, Türk Milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve bağımsızlığımızın tüm dünyaya gösterildiği tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.


KTO BAŞKANI GÜLSOY'DAN 23 NİSAN VE 100. YIL KUTLAMA MESAJI


Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "23 Nisan 1920'de kurulan Meclis ile Yüce Türk Milleti, bu topraklarda esaretin asla kabul edilmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir" dedi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) milletin temsilcisi, bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşama iradesinin de sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy, "23 Nisan 1920, milletimizin kendi tarihini kendisinin yazmaya başladığı gündür. Milletin canıyla, kanıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü, çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun da simgesidir. Kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun sevk ve idaresini yapan Meclisimiz, Aziz Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıkların unutulmaz bir timsali olurken, o günden bu yana daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için çalışmaktadır" dedi.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "23 Nisan sömürge ülkeleri tarafından topu, tüfeği, erzağı özetle her şeyi elinden alınmış bir milletin vatanı, bayrağı ve imanı söz konusu olunca en güçlü ordulara karşı nasıl bir zafer kazanacağını tüm dünyaya haykıran, küllerinden yeniden doğuşunun adıdır.


Genç, yaşlı, kadın, erkek omuz omuza veren milletimiz, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden düşmanlara karşı destansı bir mücadele vermiştir.


Destansı bir mücadele veren ve istilacılardan aman dilenmeden kıt imkanlarla şeref ve haysiyetini koruyan milletimiz, elde ettiği zaferle al bayrağımızı özgürce göndere çekmeyi başarmıştır" dedi.


BAŞKAN TOK: "MİLLETİMİZİ AYDIN GELECEĞE ÇOCUKLARIMIZ TAŞIYACAK"


Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, milli iradenin en büyük simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutladı. Başkan Tok: "100 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı bayram olarak çocuklara armağan etti. Günümüzde dünya çocuklarının bayramı haline gelen 23 Nisan, milli iradenin simgesi ve Atatürk'ün çocuklara verdiği önemin göstergesidir" dedi.


MMO KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI AKSOY'DAN 23 NİSAN MESAJI


Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy "Bugün, geçmişte verilen mücadelenin sonucu olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden ödün vermeden her geçen gün gelişerek ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel alanlarda bulunduğu bölgede ve dünya ülkeleri arasında önemli bir güç ve denge unsuru olduğunu görüyoruz. Bu büyük başarı, aziz Türk Milletimize ve 'milli güçleri etken, milli iradeyi egemen kılan' yüce Meclisimize aittir. Cumhuriyetimizin koruyucusu ve takipçisi olan, bugün olduğu gibi gelecekte de barış, huzur ve refahı sağlayacak, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 100.yılında en içten duygularımla kutluyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

23 Nisan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:30 Kaynak: İHA

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