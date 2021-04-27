23 Nisan Online Satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika

Menteşe Belediyesi'nin Muğla Fenerbahçeliler Derneği ile birlikte düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Online Satranç Turnuvası sona erdi. Pandemi nedeniyle online düzenlenen ödüllü turnuvaya, 4 ülkeden 2 bin 261 satranç sporcusu katıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Fenerbahçeliler Derneği ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuvayı bu yıl pandemi nedeniyle online düzenlediklerini belirterek, "Pandemi nedeniyle online düzenlediğimiz ödüllü satranç turnuvamız 2 bin 261 satranç sporcusunun katılımıyla sona erdi. Turnuvamıza ülkemizdeki satranç sporcularının yanı sıra Azerbeycan, Fransa, Türkmenistan ve Özbekistan'dan da ilgi duyulması ve katılım sağlanması bizleri mutlu etti. Katlım sağlayan tüm satranç sporcularına gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Umarım bu zor günleri geride bırakır, en kısa zamanda etkinliklerimizi, turnuvalarımızı eskisi gibi bir arada yaparız." dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Online Satranç Turnuvası'nın sonunda birinci olan Azerbaycanlı Rasulov Vugar bisiklet, ikinci Dinçer Taşdöğen tablet ve üçüncü Özbekistanlı Yusup Atabayev Akıllı Saat kazandı. Kazanan sporculara ödülleri pandemi nedeniyle posta yoluyla adreslerine teslim edilecek. - MUĞLA