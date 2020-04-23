"23 Nisan Otobüsü" ile bayram kutlaması

Amasya Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan üstü açık otobüs, belediye bandosunun seslendirdiği marşlar eşliğinde mahalle mahalle dolaştı.

Amasya Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neşesini yaşatmak için etkinlik düzenledi.

Belediye binası önünde kutlama için özel hazırlanan üstü açık otobüs, Türk Bayrakları ve balonlarla süslendi.

Sokak aralarında dolaşarak, çocuklar için milli marşlar ve çocuk şarkıları seslendiren 23 Nisan Otobüsü'nü takip eden zabıta ekipleri, bayramı evlerinde geçiren çocuklara çikolata ve bayrak dağıttı.

Otobüsün içinde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, balkon ve pencerelerden otobüsü ilgiyle izleyen ve ellerinde bayraklarla şarkılara eşlik eden çocukların bayramını kutladı.

Başkan Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan çocukların bayramı buruk geçirmemeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

23 Nisan Otobüsü"nün kent merkezindeki 37 mahalleyi dolaşacağını kaydeden Sarı,

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemiz ve dünya çocukları için önemli bir gün. Koronavirüs ile mücadelenin devam ettiği bu süreçte çocuklarımız evden çıkamadığı için yeterince kutlama yapamıyoruz. Biz de otobüsümüzle sokak sokak gezerek hem onlara hediyelerini takdim ediyor hem de bayramlarını kutluyoruz. Bu virüs belasından tez zamanda kurtulacağımıza inanıyorum, bir daha ki sen bu bayramı daha coşkulu bir şekilde kutlayacağız inşallah" diye konuştu.