23 Nisan, pandemiye rağmen Kadıköy caddelerinde coşkuyla kutlanacak - Son Dakika

Pandemiyle mücadele kapsamında alınan kısıtlamalar nedeniyle, Kadıköy Belediyesi tarafından Kadıköy'ün 21 mahallesinin park ve bahçelerinde çocuklar için planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri iptal edildi. Kısıtlamalar nedeniyle etkinliklerini iptal eden Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, çocuk şarkılarının ve marşların yükseleceği 2 tır ve 25 araçla cadde ve sokaklarda yaşatacak. 23 Nisan'a özel olarak hazırlanmış tırlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyacak şekilde palyaço ve joglörler yerini alacak.

Kutlamalar, Kadıköy Belediyesi'nin Hasanpaşa'da bulunan merkez binasında saat 12.30'da Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi ritim atölyesi ve bando eşliğinde başlayacak. Belediye binasından 13.00'te hareket edecek araçlar, Kadıköy'ün 21 mahallesinde seslerini çocuklara duyuracak. 13.30 sularında ise Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Dr.Faruk Ayanoğlu Caddesi'nde konuşlanacak tırdan çocuklara seslenecek. Etkinlikler Youtube üzerinden yayın yapan TV Kadıköy ve Kadıköy Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da izlenebilecek.