23 Nisan töreninde öğrencileri, 100 çift ayakkabı temsil etti - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, koronavirüs önlemleri alınarak yapıldı. Tören alanında yer alamayan çocukları, alana konulan 100 çift ayakkabı temsil etti.

Turgutlu'da, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleriyle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende, öğrencileri temsilen Turgutlu Belediyesi Dost Eli Merkezi'nden temin edilen 100 çift ayakkabı yer aldı. Ayakkabılara Atatürk ve Türk bayrağı temalı balonlar bağlandı. Törene, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Kenan Peşternik, CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdüssülem Esen, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve kısıtlı sayıda protokol üyeleri katıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

'BUGÜN ÇOCUKLARIMIZIN GÜNÜ'

Törende konuşan Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, "1'inci Dünya Savaşı'nı kaybedip, her tarafı düşman işgaline uğrayan yurdumuzu kurtarmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun 'a çıktı. Amasya Genelgesi ile ülkenin içinde bulunduğu durumu milletimizle paylaştı. Erzurum ve Sivas kongreleri ile ulusun egemenliğini gerçekleştirmek için ortak kararlar alındı. 23 Nisan 1920, ülkenin her tarafından gelen temsilciler ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı ilgilendiren tüm kararları aldı ve büyük kahramanlık örnekleri göstererek düşmanı yurttan attı. Cumhuriyet'in kurulması ne kadar önemli ise onun geliştirilmesi, korunması ve sürekliliği de en az o kadar önem arz etmektedir. Bunu çok iyi bilen Atatürk, çocuklarımıza ve gençlerimize 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz' tarihi mesajını verdi. Ayrıca geleceğimiz için çok önemsediği çocuklarımıza 23 Nisan'ı bir bayram olarak hediye ederek, onları mutlu etti. Bugün siz çocuklarımızın günü, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve bizlerin sizlerin beklentisi, ülkemizi dünyanın en güçlü ülkesi yapmak için çalışmanızdır" dedi.

Törenin sonunda üzerlerinde Türk bayrakları bulunan balonlar, protokol üyeleri tarafından gökyüzüne bırakıldı.