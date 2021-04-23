23 Nisan törenleri TBMM'de başladı - Son Dakika

TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü nedeniyle TBMM'de düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve diğer yetkililer katıldı. Şentop anıta çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. - ANKARA

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