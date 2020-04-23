23 Nisan Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğu'nda da kutlandı - Son Dakika

23 Nisan Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğu'nda da kutlandı

Temel ELCİVANESSEN, (DHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyanın bir çok ülkesinde kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Almanya'nın T.C. Essen Başkonsolosluğu'nda sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyanın bir çok ülkesinde kutlanıyor. Almanya'nın Essen kentinde bulunan Başkonsolosluk bahçesinde tüm personel İstiklal Marşı'nı söyledi. Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, 'Essen Başkonsolosluğu olarak çalışanlarımızla birlikte hep bir ağızdan istiklal marşını okuyoruz. Sizlere de, aynı çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen, sizlerde bulunduğunuz yerde, İstiklal Marşı'nı okuyarak bize katılın' dedi.

ESSEN BAŞKONSOLOSU BAYRAMINIZI CAN-I GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Essen Baş Konsolosu Şener Cebeci, 23 Nisan münasebetiyle yayınladığı mesajında 'Sevgili çocuklar, değerli veliler, öncelikle sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Siz büyüklere de selam ve saygılarımı, sunuyorum. Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı devam ederken, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisini yani parlamentomuzu Ankara'da kurmuştur. TBMM, Türk milletinin ulusal iradesini, yani bağımsızlık iradesini, simgeleyen çok önemli bir kurumdur. Atatürk, siz çocuklara olan güvenini göstermek için bu önemli tarihi çocuk bayramı olarak ilan etmiştir. ' dedi.