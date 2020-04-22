23 Nisan Turnuvası 'Evde Kal' sloganıyla evlerde yapılacak

Türkiye Satranç Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı satranç turnuvasının bu sene katılımcıların evlerinde yapılacağını duyurdu.



Malatya Satranç İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle yıllık programımızda salonda yapılacak satranç turnuvası planlamıştık. Ancak malum gündem üzerine ""Evde kal" "Evde Satranç" "Türkiye İçin Satranç" kampanyaları vesilesi ile internet üzerinden onlıne satranç turnuvası düzenledik. Turnuvamız 25 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 18: 00'de başlayacaktır. Sonsuza kadar yaşamasını dilediğimiz vatanımız, yüzyıllık destansı bir hikayemiz var. Dünyada ilk kez çocuklarına bayram hediye etmiş, Kurtuluş mücadelesinin lideri, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Yüce Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Dostluğun, barışın kardeşliğin, bayram ruhunun, hiç dinmeyen çocuksu heyecanımızın adı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız var. Bayramımızı kutlamak üzere onlıne satranç turnuvamız var. Yediden yetmişe herkesi satranç turnuvamıza katılmaya davet ediyoruz.



Turnuvamız 4 kategoride oynanacaktır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA