23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mutlu mesajında, millet iradesinin tecelli ettiği, demokrasinin çatısı olan yüce Meclis'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Mutlu, "Araban Kaymakamlığı olarak, tüm hizmet ve faaliyetlerimizde çocuklarımızı ön planda tutuyor, tüm imkanlarımızla onları mutlu bir geleceğe hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Bu vesile ile başta ilçemiz ve ilimiz olmak üzere tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.