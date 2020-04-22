23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Balta, mesajında, TBMM'nin açılmasının 100. yıl dönümünde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kıvanç ve mutlulukla kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Balta, 23 Nisan 1920 tarihinin, milletin bağımsızlığını eline aldığı, tarihe adını altın harflerle yazdırdığı ve ülke için büyük önem taşıyan TBMM'nin açıldığı tarihi gün olduğunu vurguladı.

Aziz milletin en zor şartlar altında dahi azim ve inancını muhafaza ederek kazandığı bağımsızlık zaferinin ardından, kendi kaderini belirlemek üzere Büyük Millet Meclisi'ni kurarak "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla egemenlik haklarına kavuştuğuna dikkati çeken Balta, "Meclisimiz, geçmişte nasıl ki ülkemizin istiklalini sağlamış ve istikbalini yeşertmişse bugünden sonra da milletimizin en büyük umut kaynağı olarak geleceğe güvenle bakmamızı sağlayarak yarınlarımızı güçlendirmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Balta, bu bayramın Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin de en büyük göstergesi olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geleceğin teminatı olan çocuklarımızı ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak, kendine güvenen, girişimci, ufku geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Bu sebeple çocuklarımıza sahip çıkacak, onların yarınlara daha umutlu bakmaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bu yıl 23 Nisan kutlamalarının daha az katılımla kontrollü bir şekilde gerçekleştirileceğine işaret eden Balta, şunları kaydetti:

"23 Nisan Perşembe akşamı saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu, İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Milli mücadelenin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlığın ve milli egemenliğin sembolü olan TBMM'nin kuruluş yıl dönümünde, bu özel günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, şükranla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın bütün çocuklarına barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."