23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

6 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, System.String[]

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hacısalihoğlu, mesajında, Milli Mücadele sürecinin sonunda kurulan TBMM'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Misak-ı Milli'nin ilanıyla başlayan kurtuluş mücadelesinin, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla yeni bir safhaya ulaştığını vurgulayan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu mutluluğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak dünya çocuklarına armağan etmiştir. Büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla sürdürülen bu mücadele, imkansızlıklara rağmen zaferle sonuçlanmıştır. Cumhuriyetimiz, millet egemenliğine dayalı olarak inşa edilmiş ve kendisine hedef olarak muasır medeniyet seviyesinin üstüne ulaşmayı belirlemiştir."

Hacısalihoğlu, TBMM'nin açılışının ve milli egemenliğin kabulünün 100. yıl dönümünü bir kez daha coşku ve sevinçle kutladıklarının altını çizerek, milletin, özellikle de çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Hacısalihoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, millete bağımsızlığı ve devleti kazandıran tüm kahramanları, şehitleri ve gazileri rahmetle yad ettiğini belirtti.

23 Nisan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 07:16 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar Minik öğrenciden TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan hediyesi TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan mesajı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim         
01:02
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı         
00:49
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı         
00:30
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış         
00:22
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler         
23:52
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı         
23:44
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak         
23:07
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor         
22:48
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az         
22:47
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi         
22:35
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı         
22:21
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi         
21:59
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı         
21:39
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda         
21:32
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi         
20:44
Bakan Koca, New York Times'ın Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi         
20:41
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz         
20:29
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 01:42:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]