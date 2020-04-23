23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünal, mesajında, 23 Nisan tarihinin Türk milletinin bağımsız ve özgür yaşamak, demokratik cumhuriyete sahip olmak, uygar dünyayla bütünleşmek yolundaki kararlılığını ortaya koyduğu bir mutabakat olduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan eden Atatürk'ün, çocuklara verdiği değeri ortaya koyduğunu aktaran Ünal, "Yarının gençleri ve büyükleri olarak, şanlı tarihimizden alacağınız güç, milletimizin güveni ve büyüklerimizin desteği ile her zaman başarılı olacağınıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünal ayrıca bu akşam, evlerin balkon ve pencerelerinden okunacak İstiklal Marşı ile birlik ve beraberliğin herkese gösterileceğini kaydetti.