23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa'daki Heykel semtinde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sosyal mesafe kurallarına uyulan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Çanakkale

Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen törene, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, CHP İl Başkanı Metin Ural, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Kütahya

Kütahya'da İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek töreni gerçekleştirdiklerini belirtti.

Salgından dolayı buruk bir bayram kutladıklarını dile getiren Başyiğit, "Bu yıl salgın nedeniyle törenimizi sadece bir grup yönetici arkadaşımızla gerçekleştirdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen tören de sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından törene katılanlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Yalova

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında az kişinin katılımıyla gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Balıkesir

Balıkesir'de İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Eskişehir

Eskişehir Valiliği önünde gerçekleşen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sosyal mesafe kurallarına uyulan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.