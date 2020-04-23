23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Sakarya, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenler ile kutlandı.

Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Demokrasi Meydanı'ndaki törene İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bazı ilçe milli eğitim ve şube müdürleri ile CHP İl Başkanı Ecevit Keleş katıldı.

Durmuş'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bolu

Bolu'da Anıtpark'ta düzenlenen törene, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından katılım sağlandı.

Atatürk Anıtı önündeki alanda gerçekleşen törene, sosyal mesafeyi koruyarak sıraya geçen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve bazı öğretmenler katıldı.

Sarıcı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Karabük

Karabük'te de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törene, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Mehmet Fatih Vargeloğlu ile diğer yetkililer katıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin uygulandığı törende, Vargeloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Zonguldak

Zonguldak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.



Zonguldak Valiliği önündeki törene, Vali Erdoğan Bektaş ve diğer yetkililer katıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin uygulandığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Bartın



Bartın'daki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.