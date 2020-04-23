23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

6 saat önce

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor, System.String[]

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

İzmir'deki törenler İl Mili Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve 6 öğretmenin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında törene katılanlar maske takarken, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Böyle önemli bir tarihin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmesinin tesadüf olmadığını belirten Yahşi, şöyle dedi:

"İzmir'in dört bir köşesinde 100. yıl coşkusunu evlerinde aileleriyle kutlayan çocuklarımızın bayramını bir kez daha kutluyorum. Sizlerin gayreti bu vatanı şahlandıracak, hayalleriniz bu ülkeyi yıldızlara taşıyacak. Gülen gözleriniz, şen kahkahalarınız bu topraklarda daim olsun."

Yahşi'nin konuşmasının ardından tören sona erdi.

Aydın

Aydın'da Valilik önündeki törende, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Hünük tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Resmi tören, Kovid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yapıldı.

Törenin ardından palyaçonun de eşlik ettiği araç konvoyu, sokakları turladı. Vatandaşlar konvoya, balkondan alkışlarıyla katıldı.

Manisa

Manisa'da Şehzadeler ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe tedbirleri alınarak yapılan törene, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sabahattin Yurt ve yöneticiler katıldı.

Mustafa Dikici, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Dikici, konuşmasında öğrencilere seslenerek, "Okullarınıza gidemediğiniz için bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınızı arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle el ele tutuşarak, şarkılar söyleyerek bir arada geçiremediğiniz ve gönlünüzce eğlenemediğiniz için üzüldüğünüzü biliyorum. Ancak bazen hayatımızda yaşadığımız zorluklar, sonrasında daha güzel günlerin de beraberinde geleceğini hiçbir zaman unutmayınız." ifadelerini kullandı.

Denizli

Denizli'de İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz,'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve öğretmenler de katıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle törene katılanların maske taktığı ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat ettiği görüldü.

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde kalan vatandaşların bayram coşkusunu yaşaması için cadde ve sokaklarda şarkı ve marşlar çaldı. Vatandaşlar balkon ve pencerelerden bandoya alkışla destek verdi. Bazı vatandaşların ise duygulanıp ağladığı görüldü.

Uşak

Uşak'ta, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, sosyal mesafe kuralına uyularak saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

23 Nisan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:54 Kaynak: AA

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