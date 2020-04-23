23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Malatya'da Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken, katılımcılar maske taktı.

Öte yandan, kentte vatandaşlar, balkonlarını Türk bayrağı, Atatürk resimleri ve balonlarla süsledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Şehitlik Abide Alanı'na İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'in çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, sosyal mesafe kuralına riayet edildi.

Şehir merkezinde de birçok çocuk, kutlamalar kapsamında balkonlarını Türk bayrağı, Atatürk resimleri ve balonlarla süsledi.

İlçe Milli Eğitim müdürlerinin katılımıyla, ilçelerde de törenler düzenlendi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz tarafından çelenk konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 yıldır olduğu gibi 23 Nisan'ı okulları şenlendirerek, meydanlarda gösteriler düzenleyerek kutlamayı arzu ettiklerini ancak salgın nedeniyle bunun mümkün olmadığını dile getirdi.

Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende ise Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

Törende, sosyal mesafe kuralına riayet edildi.