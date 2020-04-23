23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören dizenlendi.

İlçe meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Mudurnu Milli Eğitim Müdürü Ali Ümit Kavgacı tarafından sunulan çelengin ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene katılanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü

Bu arada, Mudurnu Belediyesi tarafından evlere bayrak dağıtımı yapılarak tüm evlerin Türk bayraklarıyla süslenmesi sağlandı.