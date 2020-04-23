Çocukların videolarından görüntüler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileriyle kutlama videosu hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocuk oyun odalarında eğitim alan minik dostlarına sosyal medya üzerinden ulaşan KO-MEK'in, onlarla Türk bayrağı yaptığı kaydedildi.

Yapılan bayrakların, 23 Nisan öncesinde çocukların evlerinin balkon ve pencerelerine asıldığı bildirilen açıklamada, "Çocuklar kendi elleriyle çizip, boyadıkları Türk bayraklarıyla 23 Nisan coşkusuna anlam kattı. KO-MEK, evde kalınan dönemde eğitimlerine uzaktan devam etti. Bu kapsamda 850 çocuğa uzaktan eğitim verilmeye başlandı. Çocuk oyun odası eğitmenleri çocuklara Türk Bayrağı çizimi ve boyaması konusunda videolar hazırladı. 23 Nisan sabahına yaptıkları bayraklarla uyanan minikler, bayram coşkusuna renk kattı." ifadeleri kullanıldı.

Şiirler ve İstiklal Marşı okuyan öğrencilerin, evlerindeki pencereleri de süslediği video, izleyicilerin beğenisini aldı.