23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, çocukların sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Başkan Şahin mesajında şunlara yer verdi:

" Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan günü, ecdadımızın gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymaktadır. Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün dünyanın salgınla mücadele ettiği bu zor günlerde kutluyoruz. Bu günleri de hep birlikte inşallah aşacağız."