23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak tebrik etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluçay, KKTC Cumhuriyet Meclisine mensup tüm milletvekillerinin selam ve kutlama dileklerini Şentop'a iletti.

Uluçay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verilen mücadelenin en az kayıp ve en kısa sürede sona ermesini arzu ettiğini vurgulayarak, el birliği ve inançla bu zor günlerin de üstesinden gelineceğini ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop da Başkan Uluçay'a teşekkür ederek, şahsı nezdinde tüm KKTC milletvekillerine selamlarını iletti.

Türkiye'nin her dönemde olduğu gibi bu zor dönemde de Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Şentop, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının birbirine duyduğu güven ve destek ile bu günlerin de geride kalacağına inandığını belirtti.

"TBMM, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturmuştur"

Başkan Uluçay, ayrıca TBMM Başkanı Şentop'a resmi bir kutlama mesajı da gönderirdi.

Mesajda, "Kıbrıs Türk halkı olarak, TBMM'nin 100. yıl dönümünü sizlerle birlikte kutluyoruz. Bir asır önce, savaş ve işgalden kurtuluşun yolunu halkın iradesini egemen kılmakta gören bir düşüncenin kurduğu TBMM, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturmuştur. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onunla bu büyük mücadelede yer alan nice yurtseveri sevgi, saygı ve minnetle anıyorum." ifadeleri yer aldı.