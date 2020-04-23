23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

7 saat önce

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor, System.String[]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Gaziantep'te, Akşemsettin Parkı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve kurumun diğer yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen programda sosyal mesafe kurallarına uyularak maske takıldı.

Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi bandosunu eşliğinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından gökyüzüne yüzlerce balon bırakıldı.

Evinin balkonunu balon ve Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar ise çocuklarıyla balkona çıkarak ellerindeki Türk bayraklarıyla programa eşlik etti.

Program, bando takımının mini konseriyle sona erdi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Değerler Anaokulu öğretmenlerinden Seyhan Dağ, 23 Nisan coşkusunu öğrencileri yaşatmak için internet üzerinden etkinlik düzenledi.

Her öğrencisine görevler veren öğretmen, hazırladıkları videoyla öğrencilerine sahne ortamını yaşattı. İnternet üzerinden İstiklal Marşı'nı okuyan öğreniciler, şiirler de seslendirdi.

Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin yapılamamasının kendisini üzdüğünü belirten öğretmen Dağ, çocuklara 23 Nisan coşkusunu unutturmamak için böyle bir etkinlik hazırladığını söyledi.

Bu arada Kahramanmaraş'ta bir çocuk da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezi tarafından dağıtılan hediyeyi "koronavirüs var" diyerek peçete ile aldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Prof. Abdulkadir Karahan İlkokulunun müdürü, öğretmenler ve görevliler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerinin evlerinden sarkıttıkları sepetlere, kitap, şeker, çikolata, balon, bayrak ve mektup bıraktı.

Okul müdürü Nilgün Müjdeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkamayan öğrencilerin ayağına giderek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin bıraktığı sepetlere hediye paketi ve bayrak koyduklarını anlatan Müjdeci, "İnşallah öğrencilerimiz mutlu olurlar, biz onlar için varız. Öğrencilerimize siz evde kalı biz sizlere gelelim diyoruz. Bu etkinlikle öğrencilerimizi mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Öte yandan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ını evlerinde hazırladıkları geleneksel çocuk oyunlarıyla kutladı.


Yenişehir Mahallesi'nde Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri, evlerinin balkonlarını ve camlarını Türk bayrakları, balon ve resimlerle süsledi.

Balkonda şiirler okuyan öğrenciler, ailelerinin hazırladığı mendil kapmaca, çuval ve yumurta yarışı ve balon patlatma oyunlarını evlerinin balkonunda ve damlarında oynayarak 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

Adıyaman'da 9 çocuğa doğum günü sürprizi

Adıyaman Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan doğumlu 9 öğrenciye doğum günü sürprizi yapıldı.


Öğrenciler için hazırlanan pastalar İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Gülen ve ekibi tarafından öğrencilerin evlerine götürüldü.


Kapıda mumların yakılmasının ardından evlerin kapısını çalan Gülen ve beraberindekiler, sosyal mesafeye uyarak öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı, kitap hediye etti.


İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Gülen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 öğrencinin doğum gününü kutladıklarını belirterek, "Tespit edilen çocukların evlerine gidip doğum günlerini kutladık. Onlar da çok mutlu oldu. Biz de çocukların sevinçlerine ortak olduk." dedi.

Öğrencilerden Mahmut Gazi Avcı ise doğum günümü kutlayan herkese teşekkür ederek, "Çok mutluyum. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamadık ama yetkililerin sayesinde doğum günüm evimde kutlandı." diye konuştu.

Öğrencilerden Batuhan Ulaş ise 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Bugün bana çok büyük bir sürpriz oldu. Şu an çok mutluyum. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:02 Kaynak: AA

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