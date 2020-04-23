23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Bingöl'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan çocuklar için 10 ayrı noktada müzikli program düzenlendi.

Türk Bayrağı ve balonlarla süslenen bir minibüs, kent merkezindeki 10 ayrı noktada çocuk evlerinde kalan çocuklar için palyaçolu ve animasyon gösterisi yaptı.

Balkonlarında ellerinde Türk Bayrağı sallayan çocuklar, gruba tempo tuttu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Bir aydır örgün eğitimden uzak kalan yavrularımızın yüzlerinde bir nebze gülümseme oluşturmak amacıyla farklı bir kutlama programını tertip ettik Akşam saat 21.00'da da tüm Bingöl halkını, sevgili yavrularımızı coşkulu bir şekilde İstiklal Marşını okumak üzere balkonlara davet ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Güney, 2 yetim kardeşi de evlerinde ziyaret ederek, oyuncak ve okuma kitabı hediye etti.