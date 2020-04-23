23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sivas'ın Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde törenlerle kutlandı.

Şarkışla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulan törende katılımcıların ateşleri ölçüldü.

Ergen ve beraberindekiler daha sonra ilçede tespit edilen bazı öksüz ve yetim öğrencilerin evlerini ziyaret ederek Türk bayrağı ve satranç takımı hediye etti.

Bu arada ilçeye bağlı Maksutlu köyünde yaşayan 81 yaşındaki Mustafa Yıldırım, müzeye çevirdiği evinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Yıldırım, "Bu yıl, 23 Nisan evlerde kutlanacak açıklaması yapıldı. Onun için ben de kendi evimde 23 Nisan için İstiklal Marşı'nı okudum. Türkiye'nin ve dünya çocuklarına armağan olsun." dedi.

Ulaş

Ulaş ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.



Hükümet Konağı alanında yapılan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, öğretmenlerle birlikte sosyal mesafeyi koruyarak Atatürk Anıtına çelenk sundu.



Gül, burada yaptığı konuşmada, "Okullarımızda bayram yapamıyoruz ama evlerimizde ve gönüllerimizde doya doya bayram yapıyoruz." dedi.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz ve beraberindeki bir grup ise ilçede 23 Nisan tarihinde dünyaya gelen Ulaş İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Tuana Arslan'ın evine giderek doğum günü sürprizi yaptı.

Akköz, birlikte pasta kestiği çocuğa kitap hediye etti.

Koronavirüs nedeniyle çocukların bayramlarını evlerinde kutladığını söyleyen Akköz, "Bu vesileyle öğrencimiz Tuana'nın doğum günü sevincine ortak olmak istedik." diye konuştu.