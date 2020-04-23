23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Türk bayraklarıyla süslenen apartmanlar

Ellerinde Türk bayrağıyla balkonlara çıkan aileler ve çocuklar

Palyaçoların çocuklar için hazırladığı gösteri

Çocukların palyaçoların gösterisini balkonlardan izlemesi

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in elinde Türk Bayrağı ile gösterilere katılması

Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile röportaj BİNGÖL - Bingöl Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan çocuklar için 10 ayrı noktada müzik eşliğinde palyaçolu animasyon gösterisi yapıldı.