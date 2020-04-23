23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

6 saat önce

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor, System.String[]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İçişleri Bakanlığının il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirdiği 31 il arasında yer alan Trabzon'da, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ve beraberindekiler, Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Aktaş ve beraberindekiler saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Öte yandan görevli öğretmenler, doğum gününü evde geçiren çocukları ziyaret ederek doğum günü pastası ve çeşitli hediyeler verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bando takımı ise beraberinde animasyon ekibiyle Beşirli, Bahçecik, Fatih ve Çukurçayır mahallelerinde konser verdi.

Bando takımının gösterilerine balkonlardan alkışlarla destek veren çocuklar, doyasıya eğlenme imkanı buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, evlerinde bulunan çocuklara farklı bir etkinlikle moral vermek istediklerini belirtti.

Zorluoğlu, 23 Nisan coşkusunu bir nebze de olsa yaşatmak adına verilen konserlerden halkın memnun kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, gençlerimiz ve her yaştan vatandaşımız camlarında ve balkonlarında bando konserlerimize eşlik etti, bizlere sevgilerini gönderdi. İnşallah bu zor günleri en kısa sürede aşarak egemenliğimizin ilanını ve çocuklarımızın bayramını daha coşkulu programlarla bir arada kutlamayı diliyorum."

Artvin

Artvin Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren trene, Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda kişi katıldı.

Kentte, saat 11.00'de belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı çalındı.

Balkonlarını Türk bayrağı, balon ve değişik materyallerle süsleyen vatandaşlar, çocuklarıyla balkonlara çıkarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Hoparlörlerden ayrıca, öğrencilerin okuduğu şiirler ile 23 Nisan şarkıları da dinletildi.

Vali Yılmaz Doruk da eşi Meral ve oğlu Melih Taha Doruk ile evinin balkonuna çıkarak kutlamalara katıldı. Doruk ve ailesi, ellerindeki bayrakları sallayarak belediye hoparlöründen çalan şarkı ve şiirlere eşlik etti.

Rize

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kovid-19 nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aileleriyle balkonlarda kutladı.

İlçe merkezinde vatandaşlar, evlerini Türk bayrakları ve balonlarla süsleyerek balkonlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra ambulans, polis, zabıta araçları ve taksiciler, ilçe meydanında tur atarak vatandaşlara destek verdi. Caddede bulunan bazı sağlık çalışanları ve polis ekipleri, balkonlardaki vatandaşları ve çocukları alkışlayarak bayramlarını kutladı.

Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin pandemi servisinde çalışan sağlık personeli, Türk bayrağı açarak çocukların bayramını kutladı.

Giresun

Giresun Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, sayı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Penceremde Bayram Var" projesi kapsamında, evlerin pencereleri ile balkonları, öğrenci ve öğretmenler tarafından bayraklarla Atatürk posterleriyle süslendi.

23 Nisan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:00 Kaynak: AA

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