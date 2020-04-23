23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

6 saat önce

Muğla ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor, System.String[]

Muğla ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kutlama mesajları okundu.

Menteşe Şemsiana Anaokulu 4 yaş grubundan İbrahim Ata Işık'ın dijital ortamda seslendirdiği şiir dinlendi.

Cumhuriyet Meydanı öğrencilerin mesajlarının bulunduğu balonlarla süslendi. Meydanda kurulan müzik sistemiyle gün boyu marş ve şarkılar çalacak.

Marmaris

Marmaris Atatürk Meydanı'nda da tören düzenlendi. Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunduğu törende maske ve eldiven takılı şekilde sosyal mesafe kuralına uyuldu.

İlçedeki tüm okullarda 13.00-15.00 saatleri arasında ses sistemlerinden marşlar şarkılar çalındı.

Bodrum

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi. Bodrum Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz'ın Atatürk heykeline çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunduğu törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bazı resmi daire, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Fethiye

Fethiye ilçesinde, TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında polis ekipleri kortej oluşturularak, Türk bayrakları ile şehir turu attı.

Marş ve siren çalarak ilerleyen korteje, vatandaşlar da balkondan bayrak sallayarak eşlik etti.

Milas

Milas Atapark Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kutlama mesajları okundu.

Tören sırasında Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirlere uyuldu. Katılımcıların sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına dikkat ettikleri gözlendi.

Törene, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:36 Kaynak: AA

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