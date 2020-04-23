23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.



Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şaha Aydıner, İlçe Emniyet Amiri Fatih Akyol ve kurum amirleri katıldı.



Koronavirüs tedbirleri nedeniyle katılımın sınırlı olduğu ve sosyal mesafeye dikkat edilen programda Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner tarafından çelenk bırakıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okuması ile sona erdi.