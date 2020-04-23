23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

6 saat önce

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir köy muhtarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret ettiği çocuklara Türk bayrağı ile balon verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor, System.String[]

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir köy muhtarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret ettiği çocuklara Türk bayrağı ile balon verdi.

Yenice köy odasını günün anlam ve önemine uygun olarak süsleyen muhtar Volkan Bozlak, evleri ziyaret ederek, çocuklara bayrak ve balon hediye etti. Köydeki çocuklar da bunlarla, evlerinin balkon ve camlarını süsledi.

Bozlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler yaşandığını söyledi.

Bugünün önemli olduğunu vurgulayan Bozlak, şöyle konuştu:

"Bugün hem Meclisimizin kuruluşunun 100. yılı hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız. Gönül isterdi ki çocuklarımıza armağan edilen bu güzel günü, okullarda, meydanlarda kutlayalım ama ne yazık ki salgın nedeniyle bu sene evlerimizde kutlayacağız. Muhtarlık olarak çocuklarımız, heyecanı yaşamadan 23 Nisan'ı geçirsin istemedik."

Samsun Barosunca 23 Nisan'a özel klip hazırlandı

Samsun Barosu, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırladı.

Klipte, kentte görev yapan avukatların çocukları, şiirler seslendirdi.

Baro Başkanı Kerami Gürbüz, yaptığı açıklamada, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, Gazi Meclis'in ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ile tüm üyelerini rahmet ve minnetle anarak, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların bayramını kutladıklarını belirtti.

Sokağa çıkamayan çocuklar, 23 Nisan'ı balkonlarda kutladı

Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun'da çocuklar, bayramı balkonlarda kutladı.

Valilik öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Bugün Benim Günüm Projesi" kapsamında üstü açık otobüs ve vosvosların bulunduğu konvoyla şehir turu atılarak, kutlama yapıldı.

Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve protokol üyeleri, otobüsten "Bir başkadır benim memleketim." şarkısı eşliğinde, balkonlara çıkan çocukları selamladı.

Evlerini ve balkonlarını Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar da alkışlarla konvoya destek verdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı şehir turu yaklaşık 2 saat sürdü.

Çocukları mutlu etmek için "vosvos turu" düzenlendi

Çarşamba Belediyesince düzenlenen etkinlikle, vosvos, palyaço ve süper kahraman maskotlarıyla şehir turu atıldı.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Kovid-19 nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğine işaret ederek, "Tüm etkinlikler iptal edildi. Çocuklarımızın evde kalması ve bayramlarını kutlayamaması nedeniyle böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:14 Kaynak: AA

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