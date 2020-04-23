23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

6 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özcan Çiriş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özcan Çiriş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, dünyada ilk defa çocuklara armağan edilen bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktası olan 23 Nisan 1920'nin, milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarih olduğunu kaydeden Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal mücadelemiz, ülkemizin o günlerde içinde bulunduğu her türlü güçlük ve olumsuz şartlara rağmen, ilk meclisimizin ortaya koyduğu 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' şiarı sayesinde kazanılmıştır. Milletimizi ortak bir gaye etrafında bir araya gelerek birleştiren ilk meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel timsali olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın geleceğini şekillendirecek olan çocuklar arasındaki karşılıklı dostluk, sevgi ve saygı duygusunun aşılanmasını sağlayan bu bayramla daha o günlerde uluslararası dostluğa ve barışa giden yolun çocukların elinde yükseleceğini öngörmüştür.

Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ulusal kurtuluş mücadelesi uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bütün ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

"Milletimizin geleceği çocuklarımızın omzunda yükselecek"

Belediye Başkanı Tanğlay ise yarınların teminatı çocukların geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha müreffeh yarınlara taşıyacağını belirtti.

TBMM'nin kuruluşunun yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladıklarını ifade eden Tanğlay, şunları kaydetti:

"23 Nisan, Anadolu'da yakılan hürriyet meşalesi ile bağımsızlığın kayıtsız şartsız Türk milletinde olduğunun adıdır. 23 Nisan 1920, istiklal mücadelesini gönül birliğiyle yapmaya azmetmiş aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Bu birlik ve beraberlik sayesinde zafere ulaşılmış, işgal altındaki topraklarımız yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur. Bununla milletimizin önünde yepyeni bir ufuk açılmış, yeni idealler ve hedefler ortaya konulmuştur. Bu günü bayram olarak çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımıza verdiği değeri göstermiş ve milletimizin geleceğinin çocuklarımızın omuzlarında yükseleceğine işaret etmiştir. Bugün olduğu gibi gelecekte de barış, huzur ve refahı sağlayacak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Rektör Yardım da TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bu güzel günün dünyanın bütün çocuklarına sağlıklı bir gelecek getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiriş ise mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını ifade etti.

TBMM'nin 100. yılında güzel başarılara imza atacağına inandığını vurgulayan Çiriş, şunları kaydetti:

"Bundan 100 yıl önce kurularak egemenliği kayıtsız şartsız millete veren bir anlayışın torunları olarak ülkemizi, her türlü zorluklara karşı koruyacak ve onu müreffeh ülkeler arasına sokacak çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin 100. yılını gönülden kutluyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:24 Kaynak: AA

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