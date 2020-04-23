23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Avrupa'da kutlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sıkı karantina tedbirleri nedeniyle 1 ayı aşkın süredir sokağa çıkma yasağının uygulandığı İtalya'da yaşayan Türk ailelerinin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinden kutladı.

İtalya'nın farklı kentlerinde Türkçe ve Türk Kültürü dersine devam eden öğrenciler, öğretmenleri Hasan Fehmi Öztürk öncülüğünde hazırladıkları videoyla bayram mesajlarını paylaştı.

Merhum sanatçı Barış Manço'nun "Bugün Bayram" isimli şarkısının yer aldığı videoda, "Sevdiklerimiz için evde kalıyoruz. Evde kalsak da 2020'nin çok özel bir yıl olduğunu unutmadık." mesajını veren çocuklar, her yıl bir araya geldikleri bu özel günü bu sene evlerinden kutladıklarını ifade etti.

Türkçe ve Türk Kültürü dersi veren öğretmen Öztürk, AA muhabirine, İtalya'da yaşayan Türkler olarak hem İtalya'daki gelişmeleri hem de Türkiye'deki gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Bu sebeple bu bölgede çocukların, 24 Şubat'tan beri karantina tedbirlerinden dolayı evde bulunduklarını belirten Öztürk, "Tam 2 ay oldu. 23 Nisan ve 100. yıl için daha önce kendi aramızda hazırlık da yapmıştık. Onu da bu koşullar nedeniyle yapamayınca ortaya böyle bir iş çıktı." diye konuştu.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Almanya ve Belçika

Berlin Türk Çocuk Korosu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları videolarla kutladı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan öğrenciler, daha önce hazırlıklarını yaptıkları gösterilerin görüntülerini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni Burhan Erdem tarafından yazılan ve bestelenen müziği seslendiren öğrenciler, 23 Nisan'ı kutladı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, TBMM'nin 100. yaşı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, Kovid-19 salgını nedeniyle kamu sağlığı tedbirleri çerçevesinde bu sene etkinlik yapamadıklarını ifade etti.

"Bu içimizde bir burukluk yaratıyor ancak amacımız ve niyetimiz gelecek sene bu bayramımızı etkinliklerle, şenliklerle kutlayabilmek." diyen Ulusoy, bu sene de çocuklar için resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlediklerini, çocukları sanal ortamda bir araya getirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, Youtube hesabından "Kovid-19 salgını nedeniyle bu sene evdeyiz ama şenliğimiz sanal alemde" başlığıyla paylaşılan videoda, çocukların okuduğu şiirlere yer verildi.